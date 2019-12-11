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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع فى المباريات الأفريقية و5 آلاف في الدوري ، رسمياً.. الأهلى يضم كهربا 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر.

رسمياً.. الأهلى يضم كهربا 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر

أنهى النادى الأهلى إجراءات ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى، بعد حصول النادى أمس على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، عقب دفع اللاعب الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار.

اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع فى المباريات الأفريقية و5 آلاف فى الدورى

توصل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير لحضور المباريات في الفترة المقبلة.

بيراميدز يبحث عن "محلل" لأحمد حمودى في الميركاتو الشتوي

يكثف مسئولو نادى بيراميدز البحث عن عرض مناسب لتسويق أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يرغب مسئولو النادي السماوي في تعويض اللاعب عن الخطأ الإداري الذي حدث منذ بداية الموسم، وعدم التمكن من قيده نظرًا لاكتمال القائمة واستنفاد الاستبدالات الخمسة التي أتاحها اتحاد الكرة لكل نادٍ منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020.

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شوقى غريب يحذر معاونيه من الحديث عن الثلاثى الكبار فى طوكيو 2020

حذر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، جهازه المعاون من الحديث عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2020، وطالبهم بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث قبل إعلانه القائمة النهائية للأولمبياد التى تنطلق نهاية شهر يوليو من العام المقبل.

حسام حسن يرفض عودة أحمد فتوح للزمالك فى يناير

رفض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الزمالك لفريقه السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لحاجة الفريق السكندري لجهوده بعدما ألمح مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إلى رغبة النادي فى إعادة اللاعب خلال انتقالات يناير نظرًا للحاجة لجهوده.

زيادة بدلات الحكام بعد تطبيق الـvarفى الدورى

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه سيتم زيادة بدلات الحكام للدوري الممتاز في حالة تطبيق تقنية الـvar خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيكون هناك رخصة تدريب إجبارية للحكام من أجل إدارة مباريات الدوري الممتاز بعد تطبيق تقنية الفيديو، ولن يتواجد في الملعب أي حكم لم يحصل على الدورة وسيتم زيادة بدلات جميع الحكام في المباريات.

إنبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي ، أن حلمي طولان المدير الفني للفريق ، طلب التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية .