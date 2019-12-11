شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصيلة آخر مواجهة بين الأهلى ودجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف من مساء اليوم، فى إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد السلام.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 28 يناير 2019، فى إطار مباريات الجولة العشرين من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية فى الدقيقة 17، وعلى معلول فى الدقيقة 65، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 4 مباريات، بينما يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.