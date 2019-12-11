محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمقاصة، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، والمقررة على ستاد الإسماعيلية.
ويدخل الفريقان المباراة بنفس الرصيد 7 نقاط، مع أندية المصري وطنطا وإنبي، ولكن فارق الأهداف وضع الفريق الفيومي في المركز الـ11، والإسماعيلي في المركز الـ13.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 المقاصة.. الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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