مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 المقاصة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمقاصة، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، والمقررة على ستاد الإسماعيلية.

ويدخل الفريقان المباراة بنفس الرصيد 7 نقاط، مع أندية المصري وطنطا وإنبي، ولكن فارق الأهداف وضع الفريق الفيومي في المركز الـ11، والإسماعيلي في المركز الـ13.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.