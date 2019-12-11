5 قرارات.. لجنة التخطيط بالأهلي تحدد رؤيتها لتطوير قطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أصدرت لجنة التخطيط بالأهلي التي يرأسها محسن صالح 5 قرارات لتطوير قطاع الناشئين بالنادي.

وعقدت اللجنة اجتماعًا فى حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وفتحى مبروك الذي عرض رؤيته حول تطوير القطاع فنيًا وإداريًا بالشكل الذى يحقق الأهداف المخطط لها، كما ناقشت العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة .

واتخذت اللجنة القرارات التالية:

-يتولى الكابتن فتحي مبروك كافة النواحى الفنيه للقطاع للاستفادة من خبراته الكبيرة، على أن يتولى الكابتن هشام حنفى مساعد رئيس القطاع جميع النواحى الإدارية.

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-البدء في خطوات تطوير الأجهزة الفنية والإدارية، وتثقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية و تحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة.

- الاستعانة بمحاضر نفسي وأخصائي تغذية للإسهام في تطوير الأداء النفسي و البدني للاعبي القطاع.

- تفعيل الخطة الموضوعة لتقييم جميع لاعبي قطاع الناشئين والبراعم وفقاً للأساليب الحديثة على مدار الموسم.

- تطوير طرق اكتشاف المواهب في ضوء الدراسة التي قدمها الكابتن محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب.