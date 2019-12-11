بالمواعيد.. فيفا يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2022 بمصر ويحدد نظامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في العام المقبل.
وقال الاتحاد الدولي اليوم الأربعاء في بيان رسمي أن قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ستقام 21 يناير 2020 في السابعة مساء بأحد فنادق القاهرة.
وتقام قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم بتواجد 14 منتخب تأهلوا من الدور الأول، سينضموا إلى 26 منتخبًا، ليكتملوا 40 منتخبًا.
وسيتم تقسيم المنتخبات على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر في ديسمبر 2019.
وينطلق الدور الثاني من تصفيات إفريقيا في مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2021، حيث يشهد الظهور الأول للمنتخب المصري بالتصفيات كونه من المنتخبات الأفضل تصنيفًا في القاهرة.
في الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، الفرق العشرة الفائزة بمجموعات الدور الثاني ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد في قطر 2022.
ويتأهل 5 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
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