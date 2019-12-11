مهاجم زيمبابوي بينهم.. الخليج 365 يكشف 3 مرشحين للانضمام إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن عدد من اللاعبين الأفارقة ذوي الطابع الهجومي مرشحين خلال الفترة الحالية من أجل الانتقال إلى الأهلي في يناير القادم.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه-، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النيجيري بليسينج إلكي مهاجم لوزيرن السويسري يتواجد في قائمة المرشحين.

إلكي سبق له اللعب تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي عندما كان مدربًا للوزيرن السويسري في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا في الدوري وأربعة في الكأس.

كما أشار المصدر إلى أن نوكس موتيزوا مهاجم منتخب زيمبابوي ونادي جولدن أروز الجنوب أفريقي يتواجد أيضًا بين المرشحين للانضمام إلى الأهلي.

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موتيزوا تواجد مع منتخب زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، حيث سجل ثمانية أهداف خلال 13 مباراة في الدوري الجنوب أفريقي بموسمه الجاري.

نوكس يتبقى في تعاقده مع ناديه الجنوب أفريقي موسم واحد فقط، وهو ما جعل ناديه يرغب في الحصول على مبلغ 700 ألف دولار قابلة للزيادة من أجل الاستغناء عنه، بحسب المصدر.

الإيفواري إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز أيضًا يتواجد في قائمة المرشحين للأهلي، إلا أن تمسك سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق قد يصعب من إتمام الصفقة.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لم تبدأ التفاوض مع أيًا من المرشحين أو أنديتهم حتى الآن، حيث لم يمتد الأمر لأكثر من كونه عرض على لجنة التخطيط بالنادي.

وتنتظر لجنة التخطيط عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من رحلة علاجه الحالية في فرنسا، بالإضافة لقرار فايلر النهائي بشأن اللاعب المطلوب التعاقد معه نهاية ديسمبر الجاري، قبل إحالة الأمر للجنة التعاقدات.