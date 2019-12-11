تدريبات قوية للاعبي الإنتاج الحربي استعدادًا لمباراة طنطا

خاض فريق الإنتاج الحربي تدريباته اليوم الأربعاء بدون راحة، عقب مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ورفض الجهاز الفنى لفريق لإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار المديرالفني، منح اللاعبين راحة عقب مباراة سموحة، استعداداً لمواجهة طنطا، المقرر لها الثانية والنصف عصر يوم الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
وخاض لاعبو الإنتاج الحربي الذين شاركوا أمام سموحة تدريبات استشفائية بينما خاض البدلاء والمستبعدين تدريبات قوية، نظرًا لضيق الوقت قبل مواجهة طنطا.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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