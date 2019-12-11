كورة لايف al Sadd مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت بث مباشر yalla star رابط مباراة السد القطري ضد هينجين سبورت afc youtube

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، بنسختها السادسة عشرة التي تستضيفها الدوحة، للمرة الأولى بين 11 ديسمبر الحالي و21 منه بمواجهة السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وذلك في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وتشارك في البطولة سبعة أندية هي السد القطري المضيف، الهلال السعودي بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا، ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

وتستضيف قطر البطولة للمرة الأولى على أن تستضيفها العام المقبل أيضًا في إطار استعداداتها لمونديال 2022، وتقام المباريات على ملعبي السد واستاد خليفة الدولي، بعد تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية الذي كان مرشحًا لاستضافة إحدى مباريات نصف النهائي والنهائي.

وكان تدشين استاد المدينة التعليمية مقررًا خلال مونديال الأندية، لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلنا في بيان السبت إرجاء تدشين استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، بسبب عدم توافر الوقت لإصدار الشهادات اللازمة لتدشينه وإقامة مباريات تجريبية فيه قبل استضافته للمباريات الرسمية، رغم إنجاز الأعمال الخاصة ببنائه.

ويلتقي في المباراة الافتتاحية السد

مع هينجين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بينما تعد المرة الثانية للسد الذي يقوده الإسباني تشافي هيرنانديز الذي سبق أن حقق اللقب كلاعب مع برشلونة عامي 2009 و2011.

ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري في الدور الثاني في 14 الجاري.

وستشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرًا لغياب الأبطال السابقين وأبرزها: ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة الإسبانيان، وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر وميلان الإيطاليان ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ويعد ليفربول الذي خسر نهائي عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى مع فلامنجو للفوز باللقب.

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وتأمل الفرق العربية الثلاثة وهي السد والترجي التونسي والهلال السعودي في تحقيق نتائج إيجابية، رغم الصدام العربي المبكر بمواجهة الترجي والهلال في الدور الثاني.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيري كبير ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا خصوصًا مباريات ليفربول حيث ينتظر الجمهور رؤية نجميه المصري محمد صلاح

والسنغالي ساديو ماني.

وأعلن الاتحاد الدولي في وقت سابق أن الجماهير في قطر كانت الأكثر شراء للتذاكر عند طرحها إلكترونيًا في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الجمهور القطري حصل على 60% من إجمالي 27,896 تذكرة في مرحلة البيع الأولى.

السد لتحسين برونزية 2011

يأمل السد في مشاركته الثانية تحقيق إنجاز أفضل من الذي حققه في مشاركته الأولى عام 2011 باليابان عندما حصد الميدالية البرونزية، خاصة وأن نسخة هذا العام تقام على ارضه وبين جماهيره، علما أن الخسارة أمام هيينجين سبورت ستخرجه من البطولة.

وستكون صفوف السد مكتملة بعودة الدوليين سعد الشيب حارس المرمى، وبيدرو وخوخي بوعلام وطارق سلمان وعبد الكريم حسن وسالم الهاجري وحسن الهيدوس وأكرم عفيف، بعد مشاركتهم مع منتخب قطر في كأس الخليج «خليجي 24» التي استضافتها قطر أيضًا وشهدت تتويج البحرين للمرة الأولى في تاريخها (تغلبت على السعودية 1- صفر في النهائي).

كما سيضم الفريق محترفيه الجزائري بغداد بونجاح هداف الفريق والدوري القطري والإسباني جابي، إلى الكوريين الجنوبيين جونج وو-يونج ونام تاي-هي.

فيما يعول هينجين سبورت ومدربه فيليكس تاجاوا على مجموعة من اللاعبين الدوليين ذوي الخبرة، على رأسهم برتران كاي، أفضل لاعب في دوري أبطال أوقيانوسيا 2019، إلى جانب روي كايارا وسيدريك سانسو وروكي نيكان.

وأكد محمد غلام المدير الرياضي للسد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لاعبو السد في أتم جاهزية للمباراة الافتتاحية أمام فريق هينجين سبورت، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني للبطولة».