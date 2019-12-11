الجونة يفاضل بين 4 مدربين لخلافة نيبوشا

يدرس نادي الجونة التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الثقيلة للفريق أمام إنبي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفاضل مسؤولو نادي الجونة بين 4 مدربين لخلافة الصربي نيبوشا، وهم: محمد يوسف مدرب الأهلي السابق وهاني رمزي مدرب عام منتخب مصر

السابق، ومحمد عودة مدرب المقاولون السابق، وعلي ماهر مدرب إنبي السابق.

ويستعد الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، لمواجهة بيراميدز في إطار الجولة الثامنة للبطولة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويتولى رضا شحاتة، المدرب العام، منصب المدير الفني المؤقت لفريق

الجونة خلال المرحلة المقبلة لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

وكان نادي الجونة قد قدم الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.