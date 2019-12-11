"ميدو" يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة التشكيل الرسمي لفريقة لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل مصر المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي Advertisements الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – محمد كناريا – محمد كناريا خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي. الاحتياطي: أحمد عادل – أحمد ياسين – مصطفى شبيطة – محمد دسوقى – ميدو جابر – باولن فوافى – صلاح أمين.

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