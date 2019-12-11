رسميًا.. باناثينايكوس اليوناني يضم ناشئي المقاولون العرب

أنهى مسئولو نادي باناثينايكوس اليوناني صفقة انتقال بلال مظهر عبد الرحمن ناشئ المقاولون العرب بشكل رسمي.

وكانت الصفقة لم تتم بعد بشكل نهائي على الرغم من سفر اللاعب في شهر أغسطس الماضي، لليونان، بسبب الخلاف حول بعض الأمور مع نادي المقاولون العرب، قبل أن ينجح مسئولو النادي في توصل لاتفاق نهائي مع مسئولي المقاولون بشأن ضم بلال مظهر صاحب الـ١٦ عامًا.

وسيلعب بلال مع فريق باناثينايكوس لتحت ١٩ عامًا، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد خلال

الأيام القليلة المقبلة.

وكان والده مظهر بلال لاعب المقاولون العرب وموناكو الفرنسي السابق، أكد في تصريحاته قبل أيام، إلى أن الصفقة أوشكت على الانتهاء، وأن نجله اختار باناثينايكوس اليوناني لكي يبدأ بلال رحلته الاحترافية ويواصل التطور دون ضغوط كبيرة، على الرغم من تلقيه عروضًا من أندية فرنسية وأخرى إسبانية جيدة".

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وأضاف: "لكن هذه هي الخطوة التي نراها مناسبة له في المرحلة الحالية، أتوقع نجاحه

و أن يكون من أفضل المهاجمين في اليونان خلال العامين المقبلين".

وكان بلال مظهر يلعب ضمن فريق المقاولون لمواليد ٢٠٠٣، قبل أن يكمل انتقاله بشكل رسمي اليوم إلى باناثينايكوس.

وكانت بوابة الوفد قد تواصلت في وقت سابق مع أندرياس درينوفا المدرب المساعد بفرق الناشئين في نادي باناثينايكوس اليوناني حول الوافد الجديد بلال وأثنى المدرب بناشئ المقاولون العرب لمواليد 2003.

حيث قال درينوفا في تصريحاته لـ"الوفد" أن بلال مظهر لاعب جيد للغاية، هو في فريق الشباب تحت 17 عامًا، رأيته في مباراة ودية، أتوقع أن يتحسن، كل لاعب يأتي إلى باناثيناكوس نحاول أن يكون لاعب أفضل و شخص أفضل، هذا هو هدفنا".