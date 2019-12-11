الترسانة يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع بتروجيت

حسم التعادل السلبي لقاء الترسانة وبتروجيت في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات للاعبي الترسانة

ومحاولات على مرمى بتوجيت لتسجيل هدف ولكن فشل في هز شباك المنافس، في المقابل كان يلعب بتروجيت المبارة بخطة دفاعية وكان يرغب في التسجيل بالهجمات المرتدة.

ويهذه النتيجة يرتفع رصيد نقاط الترسانة للنقطة الثالثة جمعهما من 7 مباريات حقق التعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات ويحتل المركز الحادي عشر، بينما يرتفع رصيد بتروجيت عند النقطة التاسعة محتلًا المركز التاسع بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في اثنين والتعادل في ثلاثة والهزيمة في اثنين.