تعرف على قرارات لجنة تخطيط الأهلي لتطوير قطاع الناشئين

عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح اجتماعا فى حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وناقشت العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الملف الخاص بتطوير قطاع الناشئين في حضور الكابتن فتحى مبروك الذي عرض رؤيته حول تطوير القطاع فنيا وإداريا بالشكل الذى يحقق الأهداف المخطط لها. الأهداف المخطط لها. واتخذت اللجنة القرارات التالية: - يتولى الكابتن فتحي مبروك كافة النواحى الفنيه للقطاع للاستفادة من خبراته الكبيرة، على أن يتولى الكابتن هشام حنفى مساعد رئيس القطاع جميع النواحى الإدارية. Advertisements -البدء في خطوات تطوير الأجهزة الفنية والإدارية، وتثقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية و تحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة. فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية و تحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة. - الاستعانة بمحاضر نفسي وأخصائي تغذية للإسهام في تطوير الأداء النفسي و البدني للاعبي القطاع. - تفعيل الخطة الموضوعة لتقييم جميع لاعبي قطاع الناشئين والبراعم وفقاً للأساليب الحديثة على مدار الموسم. - تطوير طرق اكتشاف المواهب في ضوء الدراسة التي قدمها الكابتن محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب.

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