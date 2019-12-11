لاعبة فيروفيارو: لا نفكر في قوة منافسينا ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

تحدثت باوليني أكونجا لاعبة فريق فيروفيارو الموزمبيقي عقب الفوز الذي حققه فريقها أمام اينريجي البنيني في الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والمقامة حاليًا في مصر.

وقالت باوليني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة "لم نفكر في اللعب بشكل أقل قوة في

مباراة اليوم، نحن دائمًا نفكر في تحقيق أعلى عدد من النقاط في أي مباراة نخوضها، ولا نفكر أبدًا في مدى قوة أو ضعف منافسنا، كل مباراة نلعبها بقوة لتحقيق أعلى انتصار".

وعن عدد النقاط التي نجحت في

تسجيلها في مباراة اليوم قالت أكونجا "لا يوجد لدي شك في نجاحي في تسجيل نفس العدد من النقاط أمام سبورتنج في نصف النهائي، وربما أستطع تسجيل عدد نقاط أكبر إذا شاركت لدقائق أكثر".

وشاركت باوليني أكونجا 20 دقيقة تقريبًا أمام اينريجي ونجحت في تسجيل 21 نقطة، كأكثر لاعبة سجلت نقاط في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء.