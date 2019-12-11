لجنة الحوكمة بفيفا توصي بمحاكمة بلاتر وبلاتيني لاستعادة اموال

أوصت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بضرورة محاكمة رئيس الاتحاد السابق السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق، من أجل استعادة مليوني فرانك سويسري (مليوني دولار)، حسبما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ورفض (فيفا) التعليق على هذه المسألة.
وكان بلاتيني تلقى مبلغ مليوني فرانك سويسري من بلاتر في 2011، لكن الثنائي أكدا أن تلك هي مستحقات متأخرة لبلاتيني مقابل عمله في (فيفا) بين عامي 1998 و.2002
وكانت لجنة الأخلاقيات في (فيفا) قررت إيقاف الثنائي وحرمانهما من جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثماني سنوات في عام 2015، قبل أن يتم تقليص العقوبة في وقت لاحق إلى أربع سنوات لبلاتيني وست سنوات لبلاتر.
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