نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج فى دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاُ على نادي كلوب بروج البلجيكي، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 11-12-2019، بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

تقام المباراة بين الفريقين على ملعب “جان برايدال” بمدينة بروج ببلجيكا، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وضمَن كل من باريس سان جيرمان فى الصدارة برصيد 13 نقطة، وريال مدريد الوصيف برصيد 8 نقاط، تأهلهما إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنّ عشاق النادي الملكي يترقبون المباراة أمام كلوب بروج البلجيكي، كون الأخير فرض على ريال مدريد التعادل الإيجابي (2-2) على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد بالجولة الثانية.

لن تكون المباراة سهلة على رجال المدرب زين الدين زيدان في بلجيكا، كما أنّ كلوب بروج يريد تعزيز مكانه في المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، حيث يمتلك 3 نقاط، ويتذيل المجموعة جالاطا سراي التركي برصيد نقطتين.

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تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويعلق عليها المعلق الرياضي على محمد على.