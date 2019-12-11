إصابة تيرني مدافع أرسنال بخلع في الكتف

قال آرسنال اليوم الأربعاء إن المدافع كيران تيرني سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة ضد ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي المُمتاز لكرة القدم يوم الإثنين الماضي.

وخرج اللاعب البالغ عمره 22 عاما قبل مرور ساعة من زمن اللقاء خلال فوز أرسنال 3-1 في القمة المحلية في استاد لندن بعد سقوط خاطئ واستخدم قميصه كدعامة عند مغادرة الملعب.

وأوضح أرسنال أن تيرني قد يخضع لتقييم آخر بينما ذكرت وسائل اعلام بريطانية أن لاعب منتخب اسكتلندا قد يغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر اذا خضع لجراحة.

ويحل أرسنال، الذي حقق فوزه الأول في جميع المسابقات منذ أكتوبر الأول الماضي، ضيفاً على ستاندر لييج البلجيكي في آخر جولة بالمجموعة السادسة بالدوري الأوروبي غدا الخميس وسيكون تيرني ضمن العديد من اللاعبين الغائبين عن الرحلة.

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وسيتأهل أرسنال لدور 32 اذا فاز أو تعادل أو خسر أينتراخت فرانكفورت على أرضه أمام فيتوريا.

وقال أرسنال إن لاعب الوسط جرانيت شاكا أصيب بأرتجاج وسيغيب عن لقاء الغد وعن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي في الدوري المُمتاز يوم الأحد.

كما يغيب نيكولاس بيبي المنضم في صفقة قياسية للنادي بسبب كدمة في الركبة وهيكتور بيليرين بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وسيخضع الأثنان لتقييم طبي قبل مباراة سيتي.

واستُبعد داني سيبايوس بسبب إصابة عضلية وروب هولدنج بسبب مشكلة في الركبة لكن من المتوقع عودتهما للعب في وقت لاحق هذا الشهر.