نتيجة مباراة أولمبيك خريبكة والوداد في الدوري المغربي

يتطلع الوداد البيضاوي بقيادة مهاجمه “زهير المترجي” العائد من الإصابة لتحقيق الفوز على مضيفه أولمبيك خريبكة، مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، ضمن مباريات اليوم المؤجلة في الدوري المغربي للمحترفين، لمصالحة أنصاره بعد خيبة الأمل القارية والمحلية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وخسر الوداد على ملعبه أمام نهضة بركان في مباراة الجولة الخامسة بهدف دون رد، وسقط في فخ التعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في أول جولتين بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فضلاً عن سقوطه المثير أمام الرجاء في ديربي العرب بالبطولة العربية للأندية.

ويسعى رجال المدير الفني “زوران” لتحقيق الفوز للتقدم خطوة جديدة في جدول ترتيب البطولة الاحترافية المغربية، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

ويتصدر المغرب التطواني المسابقة برصيد 15 نقطة، إلا أن فريق الحمامة البيضاء لعب أكثر من الوداد بثلاث مباريات، وتنتظره مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الرجاء في الدار البيضاء مساء اليوم الاربعاء.

من جهة أخرى، سيواجه أولمبيك خريبكة شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية إذا لم يستطع تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، ففي جعبته 7 نقاط من 7 مباريات بفارق نقطتين فقط عن حسنية أكادير صاحب المركز الـ15 والذي لعب 4 مباريات حتى الآن.

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وصام أولمبيك خريبكة عن تحقيق الانتصارات في البطولة المغربية منذ يوم 29 سبتمبر 2019 عندما هزم سريع واد زم بهدف دون رد خارج الديار، إذ تكبد بعدها خسارتين أمام الدفاع الحسني الجديدي ومولودية وجدة، وتعادل مع الفتح الرباطي واتحاد طنجة.

ويستضيف ملعب أولمبيك خريبكة “الفوسفاط” الوداد في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويُدير المقابلة الحكم عبد العزيز لمسلك، ويساعده زكريا برينسي وبوعزة إيكن، بينما سيكون فتاح المهدي حكمًا رابعًا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء جمع الوداد أولمبيك خريبكة على ملعب الفوسفاط في مرحلة الذهاب بالموسم الماضي، يوم 19-12-2018، كان قد انتهى بفوز الوداد بهدف دون رد حمل توقيع صاحب التسديدات القوية “محمد الناهيري”، وفي النصف الثاني من الدور أمطر الوداد شباك أولمبيك خريبكة برباعية لهدف.