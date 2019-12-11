نتيجة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير فى دوري أبطال أوروبا

يستقبل بايرن ميونخ الألماني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي فى احدي قمة مباريات اليوم الأربعاء 11-12-2019، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وتقام المباراة على ملعب “آليانز آرينا” بمدينة ميونخ بألمانيا، وتنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وضمن الفريقين التأهل فعلياً للدور القادم من دوري الأبطال، إلا أن المباراة ستكون مغرية وجديرة بالمشاهدة حيث من المتوقع أن يدخلها كل فريق بحثًا عن الفوز حيث عانى صاحب الملعب من خسارة مدوية أمام مونشنجلادباخ متصدر الدوري الألماني بنتيجة 2-1 مطلع الأسبوع الجاري.

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بينما سيسعي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد من الثأر من البايرن، حيث كانت المباراة الآخيرة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية أشبه بالكارثة على عشاق السبيرز الذي هُزم على ملعبه بنتيجة (7-2) والتي كانت من أكبر أسباب إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وإستدعاء جوزية مورينيو لتولي مسؤولية الفريق.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء فى صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالإنتصار فى 5 جولات، بينما يأتي توتنهام فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن ثالث المجموعة النادي الصربي سرفينا زفيزدا، ويتذيل المجموعة أولمبياكوس اليوناني بنقطة واحدة.