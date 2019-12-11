نتيجة مباراة شاختار دونيسك وأتلانتا فى دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء 11-12-2019، بين شاختار دونيسك الأوكراني وأتلانتا الإيطالي، فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020.
تقام المباراة على ملعب نادي شاختار دونيسك “ملعب دونياس آرينا” بأوكرانيا، وتنطلق فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة، 17:55 بتوقيت جرينتش.
يدخل نادي شاختار المباراة في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، أما فريق أتلانتا فيأتي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن شاختار.
يتسلح فريق شاختار في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على بطل إيطاليا والتأهل للدور القادم من البطولة رافعاً شعار”لا بديل عن الفوز” فوز شاختار في لقاء اليوم سيصعد به رسمياً للدور القادم من البطولة دون النظر لنتيجة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب التي تقام في نفس التوقيت، الفريق الأوكراني خاض 5 لقاءات خلال مشواره بدور المجموعات للبطولة الأوروبية استطاع تحقيق الفوز في لقاء وحيد والتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.
وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أتلانتا لقاء اليوم رافعا شعار لا مستحيل مع كرة القدم، حيث يتطلع الفريق الإيطالي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط بجانب تعثر فريق دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي لخطف بطاقة العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية، فريق أتلانتا الذي خاض 5 مباريات سابقة في دور المجموعات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات.
وشهد لقاء الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة والذي أقيم على ملعب أتلانتا “سان سيرو” جوزيبي مياتزا بإيطاليا، فوز الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف.
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