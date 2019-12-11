بالصور | تفاصيل صادمة في عقد المغربي خالد بوطيب مع الزمالك

نشرت صحيفة الوطن المصرية تسريبًا لنسخة من العقد الحالي للمهاجم الدولي المغربي السابق “خالد بوطيب” مع نادي الزمالك والذي يحتوي على العديد من السقطات التعاقدية لمجلس إدارة النادي وأعضاء لجنة الكرة.

وأظهرت النسخة المُسربة من العقد عدد من البنود والشروط المثيرة للجدل في عقد خالد بوطيب مع الزمالك على الرغم من تقدمه في السن بالتزامن مع كثرة إصاباته وتراجع مستواه الفني، فضلاً عن انتقاله في صفقة مجانية من ناد تركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وبحسب العقد فإن الزمالك ضم خالد بوطيب في يناير 2019 بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم، مقابل 4 ملايين و524 ألف و103 يورو، أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ يكفي لإبرام ثلاث صفقات محلية من الوزن الثقيل.

ويصرف لخالد بوطيب مبلغ يزيد عن 25 ألف جنيه كبدل سكن، بالإضافة إلى مبلغ 6453 جنيهًا بدل سيارة، وذلك حسب ما هو مُدون في عقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا.

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كما ينص العقد على صرف مبلغ 129 ألف دولار لخالد بوطيب في صورة “منحة توقيع”، حصل عليها فور توقيعه على العقود وذلك بخلاف راتبه السنوي المتفق عليه.

ويحصل لاعب نادي ستراسبورج الفرنسي الأسبق على نسبة 100% من قيمة عقده سنويًا من دون الإلتزام بنسبة المشاركة في عدد المباريات المحلية والقارية.

وأكد العقد تقاضي خالد بوطيب قيمة عقده بالدولار أو باليورو طبقًا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري عند الصرف وليس بالجنيه المصري.