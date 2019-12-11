الدوري الأوروبي يشهد تنافس 19 فريقا على 11 مقعدا في الدور الثاني

مع أنطلاق الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعة ببطولة الدوري الأوروبي غداً الخميس، ستكون الفرصة مُتاحة أمام 19 فريقا للتنافس على المقاعد الأحد عشر المتبقية أمام فرق البطولة في الدور الثاني (دور الــ32).

وتأهل إلى الدور الثاني بالفعل، أبويل نيقوسيا القبرصي والكمار الهولندي وبازل السويسري وسبورتنج براغا البرتغالي وسلتيك الإسكتلندي وإسبانيول الإسباني وجينت البلجيكي ولاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي وفولفسبورج الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي.

وستكون فرصة اللحاق بهم متاحة غداً أمام آرسنال الإنجليزي وكلوج الروماني وكوبنهاجن الدنماركي ودينامو كييف الأوكراني آينتراخت فرانكفور الألماني وفرينكفاروزي المجري وفينورد الهولندي وخيتافي الإسباني واسطنبول باشاك شهير التركي وكراسنودار الروسي ولاتسيو الإيطالي ولودجوريتس البلغاري ومالمو السويدي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبورتو البرتغالي وريجرز الأسكتلندي وروما الإيطالي وستاندر ليج البلجيكي ويانج بويز السويسري.

ومع تأهل 24 فريقاً من دور المجموعات، ينضم إليهم الفرق الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليشارك إجمالي 32 فريقاً في الدور الثاني من الدوري الأوروبي والذي تقام منافسات الذهاب والإياب به خلال فبراير المقبل، وستسحب القرعة يوم الإثنين المقبل.

ويتوقع أن تكون الإثارة حاضرة بقوة في المجموعة السادسة التي يحل فيها أرسنال الإنجليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفاً على ستاندر ليج البلجيكي، ويستضيف آينتراخت فرانكفورت الألماني فريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي الذي خرج بالفعل من إطار المنافسة.

ويتصدر أرسنال المجموعة برصيد عشر نقاط، يليه آينتراخت برصيد تسع نقاط وستاندر ليج برصيد سبع نقاط ثم فيتوريا جيمارايش برصيد نقطتين.

وفي حالة فوز ستاندر ليج على أرسنال وتعادل آينتراخت، يتساوى الفرق الثلاثة برصيد عشر نقاط لكل فريق، كما سيكون لكُل منهم ست نقاط طبقاً لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، وسيجرى في هذه الحالة الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم.

وربما يتمتع آينتراخت، الذي وصل للمربع الذهبي في بطولة الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام تشيلسي الذي توج باللقب بعدها، بدراية بمنافسه البرتغالي، في ظل وجود المهاجم جونسالو باسينسيا اللاعب السابق لفيتوريا، ضمن صفوف آينتراخت.

وقال باسينسيا في تصريحات لقناة نادي آينتراخت فرانكفورت “يجب أن نفوز بالمباراة. لقد عملنا بجدية من أجل الفوز في لندن (المباراة أمام أرسنال) ومنحنا أنفسنا الفرصة، والآن لدينا الفرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.”

وأضاف: “نتوقع مباراة صعبة، وهكذا يكون الحال دائما في الدوري الأوروبي. فيتوريا لديه العديد من اللاعبين الشبان الذين يرغبون في إثبات وجودهم.”

أما بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي فجر مفاجأة بأعتلاء صدارة الدوري الألماني كما يتقاسم مع روما الإيطالي صدارة المجموعة العاشرة في الدوري الأوروبي، فيستضيف غداً فريق اسطنبول باشاك شهير التركي.

Advertisements

ويمتلك كل من روما ومونشنجلادباخ ثماني نقاط، يليهما باشاك شهير برصيد سبع نقاط و وولفسبيرجر النمساوي برصيد أربع نقاط.

ويحتاج مونشنجلادباخ إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل، ويمكن أن يتأهل بالهزيمة أيضا لكن بشرط فوز وولفسبيرجر على روما، حيث يتفوق مونشنجلادباخ على روما بفارق المواجهات المباشرة.

كذلك يكفي روما الفوز أو التعادل بأي نتيجة كي يتأهل، ويمكنه التأهل بالهزيمة لكن بشرط عدم فوز باشاك شهير.

وقد يتأهل فريق آخر من العاصمة الإيطالية روما، لكن الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة للاتسيو.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد ست نقاط في المجموعة الخامسة التي يتصدرها سلتيك برصيد 13 نقطة وقد ضمن التأهل، ويليه كلوج في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بينما يحل رين الفرنسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وتشهد المجموعة الخامسة غداً لقاء لاتسيو مع مضيفه رين ولقاء كلوج مع ضيفه سيلتيك.

ويحتاج لاتسيو إلى الفوز على رين، إلى جانب خسارة كلوج أمام سلتيك، كي يتأهل، وذلك في ظل تفوق لاتسيو على كلوج بفارق المواجهات المباشرة.

وقال سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو الذي تغلب على يوفنتوس 3 / 1 مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي “اثق بالفريق. نحن نعيش فترة جيدة وعلينا التحلي بالطموح. يجب علينا ذلك.”

وأضاف: “قبل شهر ونصف الشهر، كان الناس يقولون إننا غير قادرين على تحقيق نتائج، لكنني تمسكت بالهدوء. والنادي كان يدعمني دائما.”

وفي المجموعة الثالثة، سيكون خيتافي الإسباني صاحب المركز الثاني بحاجة إلى التعادل أمام كراسنودار صاحب المركز الثالث، كي يتأهل، حيث يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ويمكن لخيتافي الفوز بصدارة المجموعة في حالة تحقيق الفوز، إلى جانب إخفاق بازل السويسري المتصدر في تحقيق الفوز أمام ضيفه طرابزون سبور التركي.