نتيجة مباراة الهلال السوداني والشرطة القضارف فى الدوري السوداني

يحل نادي الهلال السوداني ضيفاً ثقيلاً على نادي الشرطة القضارف، فى احدي مباريات اليوم الاربعاء 11-10-2019، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السوداني الممتاز 2019-2020.

تقام المباراة على ملعب القضارف، وتنطلق فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مكة.

يدخل الهلال اللقاء فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي المريخ.

بينما يدخل الشرطة فى المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

وفاز الهلال فى الجولة الماضية بالدوري على نادي حي الوادي نيالا بهدف دون رد، فيما خسر الشرطة القضارف من مريخ الفاشر بهدف دون رد.

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وشهد آخر لقاء بين الهلال والشرطة القضارف فى الدوري السوداني الموسم الماضي بالجولة الخامسة، فوزاً كبيراً للهلال بنتيجة 7-1 على ملعب الهلال بأم درمان.

وأعلن نادي الهلال السوداني إقالة مدربه صلاح آدم، وذلك عقب هزيمة الفريق الجمعة الماضية أمام مضيفه الأهلي المصري 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وخلفه المدرب حمادة صدقي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة 27-12-2019، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.