بعد تحقيقة فوز مُبهر.. نابولي يقيل مدربه في خطوة مفاجئة الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 - 05:26 مساءً أعلن نادي نابولي إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي رغم التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وذكر نابولي في تغريدة له إن النادي ألغى تعيين المدير الفني للفريق الأول السيد كارلو أنشيلوتي.



مؤكداً على أن علاقة الصداقة والاحترام بين النادي ممثلاً برئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي علاقة سليمة ومستمرة.



وحقق نابولي فوزاً مبهراً على غنك البلجيكي 4-0 وحل بفضله ثانياً في المجموعة الخامسة، خلف ليفربول وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كلمات مفتاحية :

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيقة فوز مُبهر.. نابولي يقيل مدربه في خطوة مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.