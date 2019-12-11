رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة - بث مباشر مباراة السد وهينجين مباشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة - بث مباشر مباراة السد وهينجين مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 11 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات كلوب بروج ضد الريال في دوري أبطال أوروبا، ومباراة وادي دجلة ضد الأهلي، لذلك نقدم لكم أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

السد القطري x هينجين سبورت، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"

انطلقت مباريات اليوم ف الدوري بمبارة حرس الحدود ضد نادي مصر، والإسماعيلي ضد مصر المقاصة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وادي دجلة x الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة السادسة"

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دينامو زغرب x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

شاختار × أتالانتا، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

أوليمبياكوس × سرفينا زافيزدا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

باير ليفركوزن × يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أتلتيكو مدريد × لوكوموتيف موسكو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

كلوب بروج × ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

بايرن ميونيخ × توتنهام، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

باريس سان جيرمان × جالطاسراي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.