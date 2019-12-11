رياضة | تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي

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أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة بالدورى الممتاز .

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – محمد كناريا

خط الوسط : محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم

خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي

الاحتياطي : أحمد عادل – أحمد ياسين – مصطفى شبيطة – محمد دسوقى – ميدو جابر – باولن فوافى – صلاح أمين