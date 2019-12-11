رياضة | خلال ساعات.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع "كهربا" لتعزيز خط هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم، حيث يحصل على 9 مليون جنيه في الموسم.

وقام "كهربا" بالتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي في الجلسة التي جمعت اللاعب ووكيله بأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وتأكد مسئولو النادي الأهلي من صحة إجراءت التعاقد مع "كهربا" ليصح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء، ودعم هجومه بداية من يناير المقبل، حيث سيكون الصفقة الأولى التي يبرمنها النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان كهربا قد فسخ تعاقده أول أمس مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.