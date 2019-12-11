سولسكاير: اليونايتد مر بفترة صعبة للغاية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أشار المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ إلى أن ​مانشستر يونايتد​ مر بفترة صعبة للغاية لافتا إلى أن فريقه الشاب آمن دائمًا بنفسه.



وقال سولسكاير: "الاتساق أمر حيوي في كرة القدم إذا كنت تريد أن تفوز بالبطولات، ويحتاج هذا الفريق الشاب إلى تعلم كيفية اللعب بشكل جيد حتى عندما لا يشعرون بذلك، وعندما لا يشعرون بالرضا".

وأضاف: "أنت لا تشعر بالرضا في كل مرة تدخل فيها إلى الملعب. كما خضنا بعض المباريات هذا العام حيث لم نتمكن من الأداء جيدًا كما كنا نود. هذا منحنى تعليمي وأنا متأكد من أن هؤلاء الأولاد الصغار في العامين المقبلين سيتحسنون وآمل أن يستمر هذا الموسم بشكل جيد".