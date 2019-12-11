شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، ونظيره بنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي. الدفاع: أحمد عبدالعزيز «مودى»- عاصم سعيد – عصام صبحى – محمد كناريا. الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم. الهجوم: اودو موسيس – عمرو مرعي. Advertisements وعلى مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – مصطفى شبيطة – محمد دسوقي – ميدو جابر – باولن فوافي – صلاح أمين. بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. الدفاع: محمود البدري – باهر المحمدي – محمد هاشم – أحمد أيمن. الوسط: همام طارق – محمد بيومي – محمود عبدالعاطي «دونجا» – عبدالرحمن مجدي. الهجوم: بيكيتى سيلفا – شيلونجو. على مقاعد البدلاء: محمد فوزي – محمد مجدي الجمل – أحمد مدبولي – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد الشامي – حازم مرسي.

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