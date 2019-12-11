شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تصدر 5 قرارات لتطوير قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعا في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وناقشت العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الملف الخاص بتطوير قطاع الناشئين في حضور فتحى مبروك، الذي عرض رؤيته حول تطوير القطاع فنيا وإداريا بالشكل الذي يحقق الأهداف المخطط لها.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اتخذت اللجنة القرارات التالية:

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– يتولى فتحي مبروك كافة النواحى الفنية للقطاع للاستفادة من خبراته الكبيرة، على أن يتولى هشام حنفى مساعد رئيس القطاع جميع النواحى الإدارية.

-البدء في خطوات تطوير الأجهزة الفنية والإدارية، وتثقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية وتحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة.

– الاستعانة بمحاضر نفسي وإخصائي تغذية للإسهام في تطوير الأداء النفسي والبدني للاعبي القطاع.

– تفعيل الخطة الموضوعة لتقييم جميع لاعبي قطاع الناشئين والبراعم وفقاً للأساليب الحديثة على مدار الموسم.

– تطوير طرق اكتشاف المواهب في ضوء الدراسة التي قدمها محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب بالنادي.