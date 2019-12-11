شكرا لقرائتكم خبر عن غياب «شيكابالا» وظهور «جابر» في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق، بعد إصابته بنزلة برد ابعدته عن تدريبات الفريق، كما شهدت ظهور نادر لإسلام جابر لأول مرة في فترة ولاية كارتيرون.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل.

الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – حازم إمام – محمد عبدالشافي -إسلام جابر.

الوشط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.