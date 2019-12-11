اتحاد الكرة يعدل موعد مباراتي الأهلي مع طنطا والجونة ضد الزمالك بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على جدول الدوري المصري الممتاز، وذلك بإعلان المواعيد التي استقر عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لبقية جولات دور المجموعات في بطولتي الأندية الإفريقية. وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري تحريك موعد مباراة الأهلي وطنطا ضمن الأسبوع 13 لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 يناير المقبل بدلا من الثلاثاء 14 يناير، مع بقاء مباراة الجونة مع الزمالك ضمن الأسبوع نفسه في موعدها المحدد الأربعاء 15 يناير على أن تقام في الخامسة مساء.

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