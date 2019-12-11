شكرا لقرائتكم خبر عن «آس» تحلل هدف محمد صلاح في سالزبورج فيزيائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حللت صحيفة «آس» الإسبانية هدف نجم ليفربول المصري محمد صلاح في مرمى سالزبورج النمساوي فيزيائيًا مؤكدة أنه يظهر كم العمل الذي يؤديه في تدريبات فريقه على الأهداف الصغيرة.

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وأوضحت الصحيفة أن وضعية النجم المصري أثناء الهدف كانت مشابهة لوضعية النجم الهولندي ماركو فان باستن أثناء تسجيله هدفه الشهير أمام الاتحاد السوفيتي عام 1988، موضحة أنه كان على بعد 18 ياردة من القائم القريب و26 ياردة من القائم البعيد، و5 ياردات فقط من خط المرمى، لتكن لديه زاوية 4.3 درجة، ما يعني أنه حصل على مساحة تقارب 1.3 متر فقط لتسديد الكرة نحو الشباك.

أضافت الصحيفة أنه يجب أيضًا الوضع في الحسبان أن المصري كان يركض بكامل سرعته لافتة إلى أنه أبطأ قليلًا قبل التسديد، لكنه أيضًا كان تحت ضغط من حارس سالزبورج سيسان ستانكوفيتش وزميله المدافع جيروم أونجين.