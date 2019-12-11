انبي يطالب التعاقد مع عمار حمدي في الميركاتو الشتوي

صرح رئيس نادي انبي “زكريا السيد” مشيرا إلى رغبة مدرب الفريق، حلمي طولان في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي “عمار حمدي” خلال الميركاتو الشتوي المقرر له في يناير المقبل.

وأكد رئيس انبي خلال تصريحاته التليفزيونية أن إدارة الفريق ستتواصل مع إدارة المارد الأحمر للتعرف على إن كان من الممكن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية وتدعيم الصفوف بخدماته أم لا.

وأكمل مشيرا إلى رغبة الجهاز الفني للفريق في تدعيم الصفوف والتعاقد مع لاعبين مميزين في ظل وجود ثلاث أماكن شاغرة في قائمة الفريق.

جديرا بالذكر أن فريق انبي كان قد خاض لقاء الجولة السابعة بالدوري أمام الجونة، وانتهى بفوز انبي برباعية مقابل هدف وحيد للأخير.