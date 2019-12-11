تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز الليلة

نقدم لكم تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء الليلة أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساءا.

ويسعى المارد الأحمر لخطف الثلاث نقاط واستعادة مركز الصدارة بجدول الترتيب؛ حيث يمتلك 13 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الأول وتمكن من حصدها بعد خوض 4 لقاءات .

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة وادي دجلة على النحو التالي: