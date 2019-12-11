سموحة يمنح لاعبيه 24 ساعة راحة قبل الاستعداد لمواجهة أسوان بالدوري

قام المدير الفني لفريق سموحة “حسام حسن” بمنح لاعبيه 24 ساعة راحة قبل الاستعداد للقاء فريق أسوان، التي يستضيفها ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز، على أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم غدا الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان فريق سموحة قد لعب لقاء قوي أمس الثلاثاء أمام فريق الإنتاج الحربي ضمن الجولة السابعة بالمسابقة، والتي استضافها ستاد السلام الدولي؛ حيث شهد اللقاء قوة من قبل الطرفين.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق السكندري الاستعداد غدا لمواجهة فريق أسوان المقرر لها يوم الأحد القادم، على أن تقام المباراة على ستاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.