شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الطلائع يهزم المرج برباعية استعداداً للزمالك والغزال يسجل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طلائع الجيش فوزاً على نظيره المرج برباعية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

سجل رباعية الطلائع كل من عبد الرحمن زولا وأحمد كابوريا لكل منهما هدفاً فيما سجل الغزال عمرو جمال هدفين.

وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

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وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.