شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكم مبارة الأهلى ودجلة شاهد عيان على حدث تاريخى للغزلان والان مع تفاصيل الخبر
وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى ودجلة لطاقم تحكيم بقيادة سعيد حمزة حكماً للساحة، ويعاونه كل من تحسين السادات مساعد أول، وخالد حسين مساعد ثان، وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
سعيد حمزة بدأ مشواره فى إدارة مباريات الدورى الممتاز موسم 2011-2012، عندما أدار ديربى الداخلية والشرطة والذى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.
وتعد مباراة الأهلى ودجلة هى المباراة الثالثة لسعيد حمزة هذا الموسم، حيث أدار مباراة أسوان والمقاصة التى انتهت بفوز الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما أدار مباراة الأهلى والجونة فى الجولة الخامسة وفاز المارد الأحمر برباعية دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حكم مبارة الأهلى ودجلة شاهد عيان على حدث تاريخى للغزلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.