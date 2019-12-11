شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكم مبارة الأهلى ودجلة شاهد عيان على حدث تاريخى للغزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء مباراة مهمة مع نظيره وادى دجلة على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى ودجلة لطاقم تحكيم بقيادة سعيد حمزة حكماً للساحة، ويعاونه كل من تحسين السادات مساعد أول، وخالد حسين مساعد ثان، وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا.

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سعيد حمزة بدأ مشواره فى إدارة مباريات الدورى الممتاز موسم 2011-2012، عندما أدار ديربى الداخلية والشرطة والذى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.

وتعد مباراة الأهلى ودجلة هى المباراة الثالثة لسعيد حمزة هذا الموسم، حيث أدار مباراة أسوان والمقاصة التى انتهت بفوز الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما أدار مباراة الأهلى والجونة فى الجولة الخامسة وفاز المارد الأحمر برباعية دون رد.

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