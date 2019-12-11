شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى جهاز الإنتاج الحربى بعد تألق باسم مرسى ودويدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بعد تألق الثنائى باسم مرسى مهاجم الفريق وأحمد دويدار مدافع الفريق فى مواجهة سموحة الأخيرة.

وأشاد مختار مختار بالثنائى لاسيما أن باسم مرسى استطاع أن يسجل هدف التعادل فى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، وهو الهدف الأول له هذا الموسم فضلا عن ظهور أحمد دويدار بشكل متميز أعاد الهيبة لخط دفاع الفريق بعد غيابه فترة طويلة منذ الإصابة بوتر أكيليس.

وينوى مختار مختار منح باسم مرسى ودويدار الفرصة كاملة لقيادة الإنتاج فى المباريات المقبلة للاستفادة من خبراتهم الطويلة فى الملاعب ورغبتهم فى استعادة زمن التألق فى الملاعب المصرية.

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ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة، حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقد أحمد دويدار مدافع الفريق لمدة موسم آخر، بعد موافقة اللاعب على تخفيض قيمة عقده المادية، حيث كان تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى، فيما تعاقد الإنتاج فى الميركاتو الصيفى الماضى مع باسم مرسى قادماً من الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.