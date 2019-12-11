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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورا منير لاعبة السلاح: هوايتى الرسم وبحب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الرسم .. بحب أرسم جدا فى أوقات الفراغ .
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
المكرونة .
نورا منير
من نجمك المفضل ؟
و يل سميث .
من مطربك المفضل ؟
إيد شيران المغنى البريطانى .
نورا منير 1
لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
كنت أتمنى أكون لاعبة فى جميع الأحوال .
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص .
نورا منير 2
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
منى زكى .
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .
نورا منير 3
نورا منير 4
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