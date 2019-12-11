شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورا منير لاعبة السلاح: هوايتى الرسم وبحب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى نوار منير لاعبة السلاح وكان معها الحوال التالى:

الرسم .. بحب أرسم جدا فى أوقات الفراغ .

المكرونة .



نورا منير

و يل سميث .

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إيد شيران المغنى البريطانى .



نورا منير 1

كنت أتمنى أكون لاعبة فى جميع الأحوال .

لا خالص .



نورا منير 2

منى زكى .

الكاجوال .