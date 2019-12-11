ماذا فعل مدرب المقاصة فى 5 مواجهات ضد الدراويش قبل صدام اليوم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الإسماعيلى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متكافئة للفريقين، لاسيما أن الدراويش تعادل فى مباراته الأخيرة مع طنطا سلبيًا فيما خسر الفريق الفيومى من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة. وعلى خلفية ذلك نستعرض مع تاريخ مواجهات الفريق ضد المدير الفنى للمقاصة فى التقرير التالى… أدار المدير الفنى للمقاصة خلال مسيرته كمدرب ضد الإسماعيلى 5 مباريات، فاز الدراويش فى 3 لقاءات وتعادل فى 2 ولم يهزم. Advertisements وأحرز الإسماعيلى 5 أهداف وأحرزت الفرق التى دربها هدفين فقط فى مرمى الإسماعيلى. وسبق للمدير الفنى للمقاصة تولى الإدارة الفنية لفريق الدراويش فى 9 مباريات استطاع خلالهم تحقيق الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 2 والهزيمة فى 2 وله من الاهداف 17 هدف وعليه 4 أهداف . تاريخ مواجهات المدير الفنى للمقاصة ضد الاسماعيلى بالتفصيل..

موسم 2013/2014

الاسبوع الـ14

الخميس 01/5/2014

الاسماعيلى 1-0 الزمالك

جون انطوى

موسم 2015/2016

الاسبوع السادس

الاربعاء 3/2/2016

الاسماعيلى 1-0 الزمالك

أسلام جمال

موسم 2016/2017

الاسبوع 13

الاثنين 5 ديسمبر2016

الاسماعيلى 1- 1 وادى دجلة

محمد هلال د17- حسنى عبد ربه د87

الاسبوع 30

الخميس 25 مايو 2017

وادى دجلة 0- 0 الاسماعيلى

موسم 2017/2018

الاسبوع 11

الاربعاء 29 نوفمبر 2017

وادى دجلة 1- 2الاسماعيلى

دييجو كالديرون د7 – ابراهيم حسن د64- أسامه العزب د87

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