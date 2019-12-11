شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يمنع الأهلى من الراحة بعد مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه غدا بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى العام، وحدد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق صباح غد الخميس موعدا لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس.

ويلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى، ويؤدى الفريق مرانه غدا بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس فى سباق الدورى.

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ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندرى صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثانى ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً، فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.