سوبر كورة.. بعد دوامة رحيل الأجانب.. هل ينجو جونيس من أنياب الأهلى فى المواجهة الثالثة؟

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وتبدو مباراة الليلة حاسمة فى مشوار اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاسيما فى ظل النتائج المتراجعة للفريق منذ بداية الموسم، كما تعد مباراة الليلة هى الثالثة للمدرب اليونانى أمام المارد الأحمر.
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