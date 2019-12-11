شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بعد دوامة رحيل الأجانب.. هل ينجو جونيس من أنياب الأهلى فى المواجهة الثالثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى نظيره وادى دجلة على استاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع السابع لمسابقة الدورى العام.

وتبدو مباراة الليلة حاسمة فى مشوار اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاسيما فى ظل النتائج المتراجعة للفريق منذ بداية الموسم، كما تعد مباراة الليلة هى الثالثة للمدرب اليونانى أمام المارد الأحمر.

جونيس واجه الأهلى مرتين خسر خلالهما، الأولى خسر بهدف دون رد حينما كان الفرنسى كارتيرون مدرباً للمارد الأحمر، والثانية خسر بهدفين مقابل هدف حينما كان الأوروجوانى مارتن لاسارتى مدرباً للأهلى.

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