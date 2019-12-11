س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ودجلة الليلة فى الدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى ودجلة مساء اليوم الأربعاء، فى الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز بهدف مواصلة الانتصارات المحلية، ولا يختلف الحال بالنسبة للفريق الدجلاوى الذى يتطلع هو الآخر للفوز أو على الأقل التعادل وخطف نقطة من "فم" الأسد الأهلاوى. فى التقرير التالى نلقى الضوء على بعض المعلومات والتساؤلات الخاصة بمباراة الأهلى ودجلة وإلى التفاصيل: س: ما موعد وملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة؟ س: ما موعد وملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة؟ ج: تقام مباراة الأهلى ودجلة على ملعب السلام فى تمام السابعة والنصف مساء، خلال المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ودجلة؟ س: ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ودجلة؟ تنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الأهلى ووادى جلة على الهواء مباشرة فى السابعة والنصف مساءً مع وجود استوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها. Advertisements س: ما ترتيب الأهلى فى جدول مسابقة الدورى قبل لقاء دجلة الليلة؟ س: ما ترتيب الأهلى فى جدول مسابقة الدورى قبل لقاء دجلة الليلة؟ ج: يمتلك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندرى صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثانى ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً. س: ما ترتيب دجلة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ س: ما ترتيب دجلة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ ج: يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها. س: ما غيابات الأهلى فى لقاء الليلة؟ س: ما غيابات الأهلى فى لقاء الليلة؟ ج: الأهلى يفقد التونسى على معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى وعلى لطفى للإصابة فيما يغيب من صالح جمعة وجيرالدو وسعد سمير وعمار حمدى وصلاح محسن وحسين السيد وعربى بدر لأسباب فنية.

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