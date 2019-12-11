شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات كارتيرون للاعبى الزمالك استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك تعليمات خاصة للاعبيه قبل مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة السابعة في الدوري، خاصة المدافعين ولاعبي الوسط المهاجم.

كارتيرون طالب لاعبي الدفاع بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة، لتفادي الأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق أهداف، وكذلك الضغط علي مهاجمي فريق بيراميدز وعدم السماح لهم بمساحات للتحرك نظرا لسرعة ايريك تراوري وعمر جابر.

أما لاعبي الوسط المهاجم، فقد طالبهم كارتيرون بالتمرير السريع لصناعة فرص كثيرة بعدما لاحظ أن الفرص التي تلوح للفريق أمام مرمي الخصم قليلة نتيجة احتفاظ لاعبي الوسط المهاجم بالكرة وعدم التمرير السريع.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من :

محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد، ومن المتوقع غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود حمدي الونش عن المباراة لعدم الجاهزية.

أما التشكيل المتوقع لبيراميدز يضم كل من :

حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.