20 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن قائمة فريقه التى تضم 20 لاعبا استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الثانية والنصف عصرًا فى إطار مباريات الجولة السابعة للدورى باستاد الإسكندرية. وتضم القائمة كلاً من على فرج – محمد فتحى – أحمد الشناوى – الحسن ضيوف – محمد العشرى – محمود مسعود – محمد حسام – وليد عادل – محمود كابونجا – ميدو جمال – أحمد قطاوى – إسلام فؤاد – احمد الألفى – محمد ماجد اونش – هشام شعبان – أحمد فهمى – عبد الرحمن الدح – محمد الشاذلى – إيهاب سمير – حسام غالى. يدخل طنطا المباراة فى المركز العاشر برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاء وحيد والتعادل فى أربع مباريات والخسارة فى مباراة وحيدة.

قائمة طنطا

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