شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد شيكابالا وعبد الله جمعة من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا، اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدا فى استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى.

واستبعد كارتيرون كلا من شيكابالا وعبد الله جمعة من قائمة المباراة للإصابة، حيث يعانى شيكابالا من نزلة برد، بينما يعانى عبد الله جمعة من إجهاد فى العضلة الخلفية، فيما عاد لقائمة الفريق كل من إسلام جابر وعمر السعيد عقب غيابهما عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى.

وضمت القائمة كلا من محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافى -إسلام جابر في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط مصطفى محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.