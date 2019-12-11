شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى لـ "تايم سبورت": باسم مرسى لم يخيب آمال الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يخيب ظن مختار مختار المدير الفنى للفريق ونفذ البرنامج التدريبى الذى وضعه له ليستعيد حساسية التهديف مجدداً. وقال مهدى فى مداخلة هاتفية مع قناة تايم سبورت :" مختار مختار رفض الدفع بباسم مرسى فى بداية مباريات الانتاج الحربى حتى لايظهر بمستوى سيىء يصيبه بالاحباط بل فضل وضع برنامج تدريبى لتجهيزه فضلا عن مشاركته فى المباريات الودية ثم الدفع به بشكل تدريجى ". ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : "باسم مرسى شارك فى مباراة سموحة حيث تعرض لشد خفيف قبل بداية المباراة ولكنه أصر على المشاركة فى المباراة متمسكاً بالفرصة ". Advertisements وتابع خالد مهدى :" الانتاج الحربى ساند باسم مرسى إيمانا بموهبته وكنت من أشد المؤيدين للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية" . ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام. وتعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة، حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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