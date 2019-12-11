كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة بيراميدز والمقرر لها يوم الخميس ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الزمالك استبعاد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا والذي تعرض لنزلة برد أبعدته عن مران الفريق، فيما يغيب عبد الله جمعة بسبب الإصابة.
وعرفت قائمة الزمالك تواجد عمر السعيد والذي غاب عن المباراة الماضية، كما قرر المدرب الفرنسي ضم اللاعب إسلام جابر.
وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر، حازم إمام، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد.
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