كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 للأبطال.. والمواجهات المحتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

14 ناديًا حجزوا بطاقة تأهلهم إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتبقى مقعدين فقط سيتم حسمهما اليوم في المجموعتين الثالثة والرابعة.

**ملحوظة: يتبقى اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأخيرة للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

الفرق المتأهلة

8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني)

أما أصحاب الوصافة هم (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي)، بجانب اثنين من الفرق الآتية (شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي "من المجموعة الثالثة"- أتليتكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني "من المجموعة الرابعة")

موعد إجراء القرعة

من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في السادس عشر من ديسمبر الجاري، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية.

طريقة إجراء القرعة

يتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى مجموعتين، أحدهما لأوائل المجموعات والأخرى لأصحاب الوصافة.

تقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب الفرق المتأهلة مع الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر، إلى جانب حذر المواجهات الروسية والأوكرانية لأسباب سياسية.

الخليج 365 يستعرض خلال الآتي المواجهات المحتملة لكبار أوروبا في دور الـ16:

باريس سان جيرمان الفرنسي

الفريق الفرنسي حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة -قبل مباراته اليوم أمام جالاطا سراي-، حقق النادي الباريسي الفوز في 4 جولات من أصل 5 وتعادل في واحدة.

باريس باعتباره أول المجموعة فسيواجه وصيف المجموعات عدا فريقين هما ريال مدريد لتواجده في المجموعة ذاتها، وليون بسبب مبدأ الفصل الجغرافي.

النادي الفرنسي أمامه 6 مواجهات احتمالات هي (توتنهام الإنجليزي- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة "أتليتكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني"- نابولي الإيطالي- دورتموند الألماني- تشيلسي الإنجليزي).

بايرن ميونخ الألماني

أول المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعها من خوض 5 جولات حقق فيهم العلامة الكاملة.

الفريق الألماني سيتجنب مواجهة كل من توتنهام الإنجليزي لوقوعه في المجموعة ذاتها ودورتموند بسبب مبدأ الفصل الجغرافي وربما باير ليفركوزن في حالة تأهله كوصيف للمجموعة الرابعة.

البافاري أمامه 6 مواجهات محتملة هي (ريال مدريد الإسباني- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة إذا تأهل أتلتيكو مدريد- نابولي الإيطالي- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي).

مانشستر سيتي الإنجليزي

أول المجموعة الثالثة والفريق الوحيد الذي حسم تأهله في المجموعة بأكملها بعدما جمع 11 نقطة.

سيتي خاض 5 مباريات حقق الفوز في 3 منها وتعادل في اثنين، وينتظر فريق واحد من 3 أندية بالمجموعة حسم بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ16.

الفريق الإنجليزي سيتجنب مواجهة توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين بجانب وصيف مجموعته -الذي لم يحدد بعد-، ما يعني أن السيتزنز أمام 5 مواجهات محتملة هي (ريال مدريد الإسباني- وصيف المجموعة الرابعة "أتليتكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني"- نابولي الإيطالي- دورتموند الألماني- ليون الفرنسي).

يوفنتوس الإيطالي

أول المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وينتظر تحديد وصيف المجموعة في جولة الحسم مساء اليوم الأربعاء.

يوفنتوس خاض 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في واحدة.

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البيانكونيري سيتجنب 3 مواجهات هي وصيف مجموعته، وصيف المجموعة الثالثة في حالة تأهل أتلانتا، ووصيف المجموعة الخامسة نابولي الإيطالي لتطبيق مبدأ الفصل الجغرافي.

يتبقى للفريق الإيطالي 6 مواجهات محتملة أخرى أمام كل من (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- وصيف المجموعة الثالثة إذا لم يتأهل أتلانتا- دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي).

ليفربول الإنجليزي

حسم الريدز تأهله في الجولة الأخيرة بعدما فاز على ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.

جمع الفريق الإنجليزي 13 نقطة بعدما خاض 6 جولات، حقق الفوز في 4 منها، تعادل في واحدة وخسر في أخرى.

سيتجنب ليفربول مواجهة نابولي (وصيف مجموعته) كما سيتجنب مواجهة توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين.

أمام حامل اللقب 5 مواجهات أخرى محتملة أمام كل من (ريال مدريد الإسباني- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة "أتليتكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني"- دورتموند الألماني- ليون الفرنسي).

قد يتكرر صدام نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018، عندما وصل ليفربول غلى مباراة النهائي ليواجه ريال مدريد الإسباني الذي حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة تعرض الدولي المصري محمد صلاح للإصابة بخلع في الكتف بعد التحام قوي مع مدافع الفريق الإسباني سيرخيو راموس.

برشلونة الإسباني

بـ14 نقطة تصدر الفريق الكتالوني مجموعته بعدما خاض 6 جولات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في اثنين.

برشلونة سيتجنب مواجهتين هما دورتموند -وصيف مجموعته- وريال مدريد وصيف المجموعة الأولى لمبدأ الفصل الجغرافي، نفس الأمر بالنسبة لوصيف المجموعة الرابعة في حالة تأهل أتليتكو مدريد.

ويتبقى للبلوجرانا 6 مواجهات محتملة أخرى أمام كل من (توتنهام الإنجليزي- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة في حالة تأهل باير ليفركوزن- نابولي الإيطالي- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي).

لايبزيج الألماني

جمع الفريق الالماني 11 نقطة ليتصدر المجموعة السابعة "الهادئة".

حقق لايبزيج الفوز في 3 مباريات من أصل 6 جولات، تعادل في اثنين وخسر في واحدة.

سيتجنب لايبزيج مواجهتين وربما 3، الأولى ليون -وصيف مجموعته-، دورتموند وصيف المجموعة السادسة -للفصل الجغرافي- ولنفس السبب في حالة تأهل ليفركوزن كوصيف للمجموعة الرابعة.

الفريق الألماني أمامه 6 مواجهات محتملة هي (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة في حالة تأهل أتلتيكو مدريد- نابولي الإيطالي- تشيلسي الإنجليزي).

فالنسيا الإسباني

حسم الفريق الإسباني تصدره للمجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة مع تشيلسي وصيف المجموعة.

خاض الفريق الإسباني 6 جولات، حقق الفوز في 3 مباريات، تعادل في اثنين وخسر في واحدة.

سيتجنب الخفافيش مواجهة تشيلسي- وصيف مجموعته- بجانب ريال مدريد الإسباني وأتليتكو مدريد - في حالة تأهله- للعامل الحغرافي.

أمام الفريق الإسباني 6 مواجهات محتملة أمام كل من (توتنهام الإنجليزي- وصيف المجموعة الثالثة "شاختار الأوكراني أو دينامو زغرب الكرواتي أو أتلانتا الايطالي"- وصيف المجموعة الرابعة في حالة تأهل ليفركوزن- نابولي الإيطالي- دورتموند الألماني- ليون الفرنسي).

جدير بالذكر أن ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد.